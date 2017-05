Guilherme Samaia reina em Interlagos e dispara na liderança da F-3

Guilherme Samaia foi o nome da primeira passagem da F-3 por Interlagos. Pole na primeira corrida, ele liderou todas as voltas, cravou a melhor volta e venceu com autoridade pela manhã.

À tarde, saltou de sexto para segundo na largada e era líder ao término da primeira volta. Perdeu a liderança momentaneamente depois da segunda largada, mas recuperou a duas voltas do fim e encerrou a etapa com a pontuação máxima. De quebra, assumiu a liderança do campeonato com 12 pontos sobre o vice-líder, Murilo Colleta.

Na F-3 Academy as disputas foram muito intensas –prova disso foi a vitória de Enzo Elias na segunda corrida, com a exígua margem de 0s082 sobre Pedro Goulart. A primeira vitória do dia na classe de entrada ficou nas mãos de Igor Fraga, autor de belas ultrapassagens em Interlagos.

A liderança na categoria introdutória é de Marcel Colleta, com Enzo Elias e Igor Fraga a seguir.

A próxima etapa da F-3 Brasil vai marcar a primeira vez dos carros mais rápidos do País no Velo Città, moderno circuito particular localizado em Mogi Guaçu, nos dias 2 e 3 de junho