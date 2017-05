Flamengo vence Fluminense e leva o Campeonato Carioca

O Flamengo venceu o Fluminense na disputa deste domingo (7) pela final do Campeonato Carioca. O Fluminense marcou o primeiro gol logo nos primeiros minutos do 1° tempo, deixando o placar igual, mas o Flamengo correu atrás do tempo perdido e, faltando pouco tempo para o final da partida, marcou dois gols, garantindo a vitória.

Depois de três anos, o Flamengo garantiu seu 34º título no Carioca. A equipe tinha a vantagem, já que havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0. Paolo Guerrero marcou o primeiro gol aos 39min do segundo turno e Rodinei, quando o Fluminense já estava com um jogador a menos, marcou o segundo, aos 50min.

A última final do Fla-Flu tinha sido realizada há 22 anos, em 1995. Na ocasião, o clube tricolor venceu por 3 a 2, com o gol de barriga de Renato Gaúcho.

Primeiro tempo

Aos três minutos do primeiro tempo, a equipe tricolor marcou o primeiro gol, deixando tudo igual na decisão.

Aos 10 minutos, Pará tentou chute de esquerda, mas a bola foi pela linha de fundo. Aos 12min, o Flamengo chegou perto. Everton tentou cruzamento e a bola bateu no braço de Renato Chaves. Falta marcada para o Flamengo na lateral da área, para ser cobrada pelo Pará. Renê acabou ficando com a bola e arriscou, mas passou à direita do gol.

Aos 24min, o Flamengo tinha a maior posse de bola, 69% contra 31% do Fluminense.

Aos 27 min, Wellington Silva, atacante do Fluminense, recebeu cartão amarelo, por cobrar lateral em cima de Rafael Vaz.

Aos 31 min, Everton chutou forte para o gol, mas o goleiro do Fluminense salvou seu time.

O lateral rubro-negro Pará levou cartão amarelo aos 38min, por deixar braço no rosto de Richarlison, impedindo seu avanço.

Aos 41min, Wellington Silva arriscou chute de direita, mas Rafael Vaz se atirou na bola e conseguiu tirar com o ombro.

O atacante tricolor Henrique Dourado também levou cartão amarelo, aos 43min, por reclamação, depois que pediu empurrão de Pará e o árbitro não marcou.

Aos 46min, no minuto de acréscimo, o Fluminense avançou, mas não conseguiu marcar o gol. Henrique Dourado deu cruzamento para Wellington Silva, que chutou na área e foi bloqueado por Rafael Vaz.

Segundo tempo

As equipes retornaram ao jogo sem alterações. Aos 3min, o Fluminense se aproximou de marcar um segundo gol, mas o Flamengo atuou bem na defesa. Wellington Silva arriscou uma enfiada de bola, mas o lateral do Flamengo roubou a bola.

Aos 7min, mais uma chance para o Fluminense. Léo ultrapassou e recebeu passe de Richarlison dentro da área, mas na hora de finalizar enfrentou Berrío e caiu. O árbitro não marcou nada. O time também fez avanço aos 9min, mas o goleiro do Flamengo ficou com a bola.

Aos 11min, o colombiano Berrío foi trocado por Gabriel no ataque do Flamengo.

Aos 14min, o Fluminense deu mais trabalho ao Flamengo. Sornoza arriscou de longe e o goleiro rubro-negro teve que se jogar para defender.

O Flamengo fez nova troca aos 16min, com a substituição do meio-campo Trauco pelo lateral Rodinei. Logo em seguida foi a vez do Fluminense colocar o atacante Maranhão no lugar de Wellington Silva.

Aos 24min, Guerrero também chegou perto, mas Léo fez o bloqueio.

Aos 36min, o lateral do Fluminense, Lucas, levou cartão amarelo, por carrinho em Márcio Araújo na saída de bola do Flamengo.

Aos 38min, o Flamengo ficou com a bola e arriscou para o gol, mas a bola saiu pela linha de fundo. No minuto seguinte, contudo, Guerrero chutou de pé esquerdo e acertou a rede do adversário. Pará ainda tentou marcar outro gol rubro-negro aos 41min, mas a bola foi para fora.

Entre 41min e 43min, o Fluminense trocou Wendel e Richarlison por Marcos Junior e Pedro; e o Flamengo tirou o atacante Everton para colocar o zagueiro Juan.

Aos 45min, foi a vez de Léo, do Fluminense, levar o cartão amarelo.

O jogo ganhou 4 minutos de acréscimo.

Aos 47min, o goleiro Diego Cavalieri levou cartão vermelho por falta em Rodinei. Aos 49min foi o jogador do Flamengo Márcio Araújo que levou cartão amarelo.

Aos 50min, o lateral Rodinei garantiu o gol do título, com o pé direito.