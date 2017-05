Após corrida atribulada, Nelsinho Piquet soma pontos importantes no FIA WEC

Apesar de uma prova bastante atribulada, o brasileiro Nelsinho Piquet terminou a segunda etapa do Campeonato Mundial de Endurance, as 6 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica), na quarta colocação na categoria LM P2, para equipes sem apoio de fábrica, e em décimo no geral.

Com isso, Piquet e seus companheiros na equipe Rebellion, Mathias Beche e David Heinemeier-Hansson, agora somam 12 pontos na classificação da categoria e sobem de nono para sétimo.

Nelsinho pilotou o protótipo #13 na primeira e última horas de corrida. Como planejado, Piquet evitou as confusões no começo da corrida, mas teve problemas de câmbio e desgaste de pneus, completando seu turno em quinto lugar.

Quando pegou o carro de volta, a tripulação ocupava o quarto lugar na classe. Mas Nelsinho ficou atrás de um carro que soltava óleo e com isso teve problemas de visibilidade. Depois que a equipe impou o para-brisa no último pit stop, Piquet Jr. chegou a tirar a diferença em relação ao adversário imediatamente à frente, mas não foi suficiente para chegar ao pódio.

Agora, Nelsinho Piquet se concentra em mais uma etapa da FIA Formula E, no próximo fim de semana. Será uma corrida "em casa", já que o primeiro campeão mundial da categoria de carros elétricos mora no Principado.

Já a próxima etapa do FIA WEC será uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial: as 24 Horas de Le Mans, nos dias 17 e 18 de junho. Em 2016, Piquet Jr. venceu em Le Mans entre os protótipos privados com a Rebellion.