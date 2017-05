Sase estreia fora de casa na Liga Gaúcha de Futsal

A Sase (Sociedade Atlética de Selbach) enfrenta a Abelc na noite deste sábado, às 20h15min, no Ginásio São José, em Boa Vista do Buricá, interior do Rio Grande do Sul, pela estreia na Liga Gaúcha de Futsal.

As duas equipes estavam na Série Prata no ano passado. Nesse início de temporada, a Sase participou da Copa Alto Jacuí, mas acabou derrotado na semifinal.

O técnico Nero Andrade falou sobre o jogo deste sábado.

- A expectativa é muito boa, mesmo sendo fora de casa. Foi a semifinal da Série Prata no ano passado e é um clássico. Tem essa rivalidade e vai ser um jogo muito difícil. Eles tem jogadores altos e fortes, um goleiro grande e um bom poder de finalização. Procuramos estudar a equipe deles. Trabalhamos muito bem durante a semana, corrigimos algumas coisas da Copa Alto Jacuí - disse Nero Andrade.

A Sase não poderá contar com Scapini e Haap para a estreia na Liga Gaúcha.