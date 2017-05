Real Moitense enfrenta o Vitória pela Copa do Brasil de Futsal

O atual tetracampeão sergipano, o Real Moitense, de Moita Bonita, recebe o Vitória (BA) neste domingo, às 11h, em Moita Bonita, interior de Sergipe, pelo primeiro duelo da Copa do Brasil de Futsal.

O time do técnico Wilson Galego vem de boas vitórias no Estadual e lidera seu grupo com quatro triunfos e uma derrota. O Real bateu o Lagarto por 2 a 1 na última quinta-feira. Agora, o foco é na competição nacional. O técnico Wilson Galego falou sobre o duelo deste domingo.

- Nosso time evoluiu bastante nos últimos jogos pelo Estadual e tem mostrado um grande comprometimento dentro de quadra. Esperamos repetir as últimas boas atuações e largar com vitória na Copa do Brasil. Vai ser um jogo difícil, mas nosso time está bem preparado - disse Galego.

Nos últimos nove anos no comando do Real Moitense, Galego já conquistou 22 títulos (oito estaduais, cinco Copas TV Sergipe, duas Ligas Nordeste, uma Taça Brasil Primeira Divisão, três Circuito Sergipe, uma Taça Estado de Sergipe, uma Super Liga de Simão Dias e uma Taça Governador do Estado).