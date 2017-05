Minas disputa asúltimas finais do Troféu Maria Lenk

A última etapa de eliminatórias do Troféu Maria Lenk foi realizada na manhã deste sábado. Os nadadores minastenistas nadaram bem e se classificaram para as finais do dia. O objetivo é conquistar bons resultados para manter a equipe entre as três melhores do Brasil. Até o momento, o time ocupa a segunda colocação no quadro geral, com 1.605 pontos.

O Pinheiros está em primeiro, com 2.117 pontos, e a Unisanta aparece em terceiro, com 1.509 pontos. Sempre uma das provas mais aguardadas da competição, os 50m livre promete emoção na final. A disputa mais rápida da natação terá os minastenistas Ítalo Manzine (22s08), Guilherme Ocampo (22s38) e Henrique Martins (22s59). No feminino, o time conta com Lorrane Ferreira (25s45). As finais começam a partir das 19h e terão transmissão ao vivo do canal Sportv.

"Foi uma boa prova no geral. De manhã é sempre mais difícil para mim, nado melhor na parte da tarde. Estou positivo para a final. Para tentar uma vaga na seleção que vai para o Mundial de Budapeste tenho que nadar por volta de 21s5, é difícil, mas não é impossível", afirmou Ítalo Manzine, que representou o Brasil na prova nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.