Mariana Marcelino bate o recorde brasileiro do lançamento do martelo pela segunda vez no ano

Mariana Marcelino, da B3 Atletismo, bateu pela segunda vez no ano o recorde brasileiro do lançamento do martelo. Ela venceu neste sábado (6/5/2017) o Memorial Goran Subotic, em Zagreb (Croácia), com a marca de 66,64 m.

Na prova masculina, o finalista olímpico e recordista sul-americano Wagner Domingos, o Montanha, também conquistou a medalha de ouro - em sua estreia na temporada, fez 74,34 m.

Mariana, de 24 anos, já era recordista brasileira do martelo desde 2016, quando alcançou 64,90 m no Troféu Brasil.

Em 2017, a lançadora retornou à B3 Atletismo e, já no fim de março, melhorou sua marca: fez 65,75 m no Grand Prix Germán Lauro, em Buenos Aires.

"Pelos treinos que ela está fazendo a gente esperava uma boa marca. Mas estamos trabalhando para o Troféu Brasil e a expectativa é de que o resultado ainda possa ser superior. A Mariana tem muito a crescer na prova e o nosso trabalho, pensando para a frente, é para os Jogos Pan-Americanos de 2019 e os Jogos Olímpicos de 2020", afirmou o técnico Jorge Rodgério Carlos, o Jorjão.