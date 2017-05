Balsas decide vaga na Copa do Brasil de Futsal contra o Pague Menos (CE)

A A.A. Balsas Futsal (MA) recebe o Pague Menos (CE) na noite deste sábado, às 20h, no Ginásio do Colégio Marista, em Balsas, interior do Maranhão, pela segunda partida da Copa do Brasil de Futsal.

No primeiro duelo, na semana passada, em Horizonte, no Ceará, vitória dos donos da casa por 5 a 1. Agora, o time maranhense precisa da vitória, por qualquer placar, para levar a decisão para a prorrogação e também vencer no tempo extra para ficar com a vaga.

A diretoria do time de Balsas contratou os experientes Marinho, bicampeão nacional com a Intelli, Neto Caraúbas, ex-Marreco Futsal, e o goleiro Filó, que estava atuando no futsal italiano. O técnico Hallysson Dias falou sobre o duelo decisivo deste sábado.

- Acredito que nosso time estará bem melhor nesse jogo. Tivemos uma semana inteira de treinamentos, contratamos alguns reforços, que são jogadores experientes, e vamos em busca dessa vaga. Sabemos que o Pague Menos tem uma equipe qualificada e vai ser um jogo muito difícil, mas acreditamos na nossa equipe - disse Hallysson, que aproveitou para convocar o torcedor de Balsas.

- Esperamos o apoio do nosso torcedor nesse jogo muito importante para a gente. A torcida irá nos ajudar e empurrar em busca dessa vaga. Trabalhamos duro para que isso aconteça e vamos dar tudo nesse confronto - finalizou Hallysson.

O Balsas tem o apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Balsas e Grupo Mateus.