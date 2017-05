Alaf goleia no último amistoso antes da estreia na Liga Gaúcha

A Alaf goleou a ACBF sub-20 por 6 a 3 na noite desta sexta-feira, na cidade de Arroio do Meio, interior do Rio Grande do Sul, em seu último amistoso antes da estreia na Liga Gaúcha de Futsal.

Os gols da Alaf foram marcados por Vini Scola, Jean, Magui, Jean Gaúcho, Xitão e Schneider. O time de Lajeado estreia na competição estadual na próxima terça-feira, dia 8, contra a Assoeva, no Complexo da Univates, em Lajeado.

O goleiro Lucas Behling, uma das novidades da equipe para a competição, atuou durante a metade de um tempo e fez boas defesas. A vitória valeu a Alaf o Troféu Bruxelas Esportes. Ele falou sobre o jogo.

- Fizemos uma boa partida e finalizamos nossa preparação para a estreia na Liga Gaúcha. Fiquei feliz por ter atuado mais uma vez e mostrado meu jogo. Estou aprendendo muito e espero corresponder sempre que for chamado para defender a Alaf - disse Lucas.