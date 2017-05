Em meio a dispensas, Vasco espera soluções na base

Disposto a não repetir os erros cometidos nos anos anteriores, que resultou em dois rebaixamentos em três temporadas, o Vasco deu ao longo da semana sinais claros de que está mudando de postura. A valorização de atletas experientes e com status de líderes está sendo deixada de lado pela comissão técnica de Milton Mendes, que parece mais disposta a apostar em jovens revelados nas categorias de base.

O zagueiro Rodrigo, que tinha fama de xerife e influência sobre o restante do elenco, terá o contrato rescindido nos próximos dias. Outros veteranos e possíveis insatisfeitos já ligaram o sinal de alerta, pois outras dispensas deverão acontecer ao longo da semana, antes da estreia no Campeonato Brasileiro.

Na contramão dessas atitudes, Milton Mendes vem conseguindo valorizar as pratas da casa. Foram promovidos na quinta-feira do time sub-20 o zagueiro Ricardo, o lateral-esquerdo Alan Cardoso, os volantes Andrey e Bruno Cosendey, além do atacante Paulo Vitor.

"O Vasco é um clube com tradição de revelar jogadores e tem uma safra que bem trabalhada pode dar resultado. Ninguém vai pressionar os garotos, pois o elenco está encorpado. Nossos jovens chegam sempre para colaborar e evoluir, sendo lançados na hora certa", avisou Milton Mendes.

A estreia no Campeonato Brasileiro será no dia 14 de maio, domingo de Dia das Mães, às 16h (de Brasília), diante do Palmeiras, no Palestra Itália. Nesta sexta-feira o elenco treinou na parte da tarde, mas a atividade foi fechada para a imprensa. O plantel se reapresenta no sábado pela manhã.

FABULOSO - Na noite desta quinta-feira o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro analisou o recurso do Vasco que pretendia reduzir a pena dada ao atacante Luis Fabiano por conta de sua expulsão no empate por 2 a 2 com o Flamengo pela fase de classificação da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.

O jogador foi acusado de agredir o árbitro do jogo, porém, o TJD reduziu de quatro para dois jogos a pena do atleta, que inclusive já cumpriu a punição e está livre para defender o Vasco em jogos estaduais.

Durante a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na final da Taça Rio, e na derrota de 3 a 0 para o Fluminense pelas semifinais do Estadual o Fabuloso atuou amparado por uma liminar.