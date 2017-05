Flamengo vence U. Católica e se aproxima de vaga na Libertadores

O Flamengo sofreu, mas garantiu vitória contra a Universidad Católica-CHI na noite desta quarta-feira (3), no Maracanã. Os gols de Rodinei, Guerrero e Miguel Trauco garantiram 3 a 1 e os três pontos que devolveram a liderança do Grupo 4 ao clube da Gávea.

Na rodada da fase de grupos, no dia 17 de maio, às 21h45 (de Brasília), o clube vai lutar para garantir a classificação da Copa Libertadores da América, no confronto com o San Lorenzo, na Argentina.

Já no início, Paolo Guerrero foi arisco, Pará fintou e Arão arriscou de longe. Aos 13min, Guerrero cobrou falta de longe, mas a bola bateu poste esquerdo do arqueiro adversário. Em seguida, o peruano teve mais uma chance em batida da entrada da área, que mais uma vez pegou na trave.

Mas a sequência da partida reservava mais emoções no outro lado do campo. Guerrero foi dono das nove finalizações do Flamengo na primeira etapa. Tentou de direita, da esquerda, colocado, de cabeça, mas a bola não entrava.

No segundo tempo, falta em Guerrero, quase na linha da grande área. Peruano na batida. Bola na barreira. Rebote. Rodinei, que havia entrado no intervalo, no lugar de Mancuello, de canhota, mira o ângulo. Gol. Aos 18min, uma bola de Guerreiro não entrou.

Uma pena o belo voleio de Guerrero aos 18 minutos não fazer a rede balançar. Aos 22min, a Universidad Católica ameaçou a meta do Flamengo pela primeira vez. A equipe brasileira vacilou na marcação pela direita do ataque chileno, Fuenzalida cruzou e Santiago Silva antecipou Réver para deixar o placar empatado.

Cinco minutos depois, Guerrero recebeu na direita da área e bateu cruzado, garantindo 2 a 1 no placar. Na persistência de Miguel Trauco, saiu o terceiro gol. O lateral recebeu na esquerda e tentou o chute; a bola bateu no marcador e voltou para ele, que ganhou a dividida de um, trombou com outro, e, quase junto de Willian Arão, emendou de direita na saída do goleiro.