O Flamengo sofreu, mas garantiu vitória contra a Universidad Católica-CHI na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã. Os gols de Rodinei, Guerrero e Miguel Trauco garantiram 3 a 1 e os três pontos que devolveram a liderança do Grupo 4 ao clube da Gávea.

Na rodada da fase de grupos, no dia 17 de maio, o clube vai lutar para garantir a classificação no confronto com o San Lorenzo, na Argentina.