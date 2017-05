Diego Costa pode ir para time de Pato na China, diz rádio

O atacante Diego Costa deve deixar o Chelsea ao fim da temporada para se transferir para o clube chinês Tianjin Quanjian, informa a rádio espanhola "Cadena Ser" nesta quinta-feira (4). O time é o mesmo que contratou recentemente o atacante brasileiro Alexandre Pato e que tem o italiano Fabio Cannavaro como técnico.

De acordo com a rádio, o acordo já teria sido finalizado na última semana entre o empresário do brasileiro naturalizado espanhol, Jorge Mendes, e representantes do clube chinês.

Pela negociação, Diego Costa receberia cerca de 30 milhões de euros por ano - mas não há a informação se o valor seria líquido ou bruto - e o time inglês receberia 90 milhões de euros com a transação.

Os boatos da venda do atacante para o Tianjin surgiram em janeiro e não foram confirmados por nenhuma das partes. Para substitui-lo no time de Antonio Conte, o Chelsea estaria de olho em Alvaro Morata, que está no Real Madrid, mas tem poucas atuações pela equipe.