Brasil mantém liderança em ranking da Fifa; Itália é 12ª

Depois de assumir a liderança do ranking da Fifa no mês passado após sete anos, a seleção brasileira manteve a primeira colocação na lista da entidade divulgada nesta quinta-feira (4).

O time comandado por Tite alcançou 1672,69 pontos e aumentou a distância entre a segunda colocada Argentina, que continua com 1603. Na terceira posição aparece a Alemanha, seguida por Chile e Colômbia – reforçando a força sul-americana na classificação.

Entre as seleções europeias presentes no top 10 estão França, Bélgica, Portugal, Suíça e Espanha. A seleção italiana também se manteve na mesma colocação do mês anterior, ocupando a 12ª posição.

Com apenas sete jogos disputados em abril, a primeira mudança no ranking aconteceu com a subida de uma posição da Bolívia para o 73º lugar. A próxima classificação será publicada em junho.

Confira as 20 melhores seleções de acordo com a Fifa:

1. Brasil

2. Argentina

3. Alemanha

4. Chile

5. Colômbia

6. França

7. Bélgica

8. Portugal

9. Suíça

10. Espanha

11. Polônia

12. Itália

13. País de Gales

14. Inglaterra

15. Uruguai

16. México

17. Peru

18. Croacia

19. Egito

20. Costa Rica (ANSA).