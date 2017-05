Novo diretor da Roma confirma aposentadoria de Totti

O novo diretor esportivo da Roma, Ramón Monchi Rodriguez Verdejo, confirmou nesta quarta-feira (3) que esta é a última temporada do maior ídolo do clube, Francesco Totti, como jogador.

"Eu sei que Totti tem um acordo com o clube para se tornar dirigente após este seu último ano como jogador", afirmou Monchi durante seu primeiro dia no cargo.

Atualmente, o meia-atacante, de 40 anos, é um dos reservas do elenco do treinador Luciano Spaletti. "Francesco é Roma, eu quero estar o mais próximo possível dele. Eu adoraria aprender 1% do gigante conhecimento que ele tem", acrescentou o novo diretor.

Acredita-se que o último jogo de Totti será no próximo dia 28 de maio em partida contra o Genoa, no Estádio Olímpico de Roma, já que o seu contrato termina em 30 de junho.

Durante sua carreira, Totti atuou em quase 800 jogos pela Roma, conquistou dois títulos da Copa da Itália, um Campeonato Italiano, duas Supercopas, além de marcar 307 gols com a camisa giallorosso. Pela seleção italiana, o eterno "Capitão" da Roma ganhou a Copa do Mundo de 2006. (ANSA)