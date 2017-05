Neymar fecha contrato com marca italiana de relógios

O atacante brasileiro Neymar fechou um contrato até 2020 para ser o garoto-propaganda da marca italiana de relógios GaGà Milano, informou a grife nesta quarta-feira (3) durante a Baselword.

Para marcar o início da campanha midiática, a marca lançará uma coleção "cápsula" em homenagem ao atacante do Barcelona. Tratam-se de seis modelos em edição limitada que levam, ao fundo, a assinatura do jogador. Eles ainda tem o número 11, em referência à camisa usada pelo atleta, e o logo NJR no contador de segundos.

Os três primeiros modelos da coleção tem como base o Manuale 48MM, relógio emblemático da GaGà Milano, feito de aço e Kevlar, de PVD preto com aço carbono e de aço banhado a ouro e estrutura de carbono, respectivamente.

Completam a coleção três Slim 46MM, propostos nas versões aço banhado em ouro rosa ou ouro amarelo com o número 11 em diamantes ou aço. (ANSA)