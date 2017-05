Meia do Everton, Lennon é internado em hospital psiquiátrico

O meia do Everton, Aaron Lennon, foi internado em um hospital psiquiátrico após ter sido encontrado por policiais vagando e em estado de "confusão mental" por uma estrada em Salford.

A notícia da internação foi divulgada nesta quarta-feira (3), três dias após o jogador ter sido internado. De acordo com o tabloide "The Sun", a situação do jogador é "preocupante" e ele deve permanecer internado.

Através do Twitter, o Everton agradeceu pelas "mensagens carinhosas" enviadas para o atleta. "Nós estamos dando apoio para ele passar por isso e sua família pediu privacidade neste momento", postou o clube.

Lennon, 30 anos, já passou por Leeds e Tottenham e soma 21 convocações pela seleção inglesa. No entanto, ele não entra em campo desde o dia 11 de fevereiro e, de acordo com uma nota do Everton, "sofre de um distúrbio ligado ao estresse".