Mattos vê Melo como acerto e admite chance de negociar Alecsandro

O diretor de futebol Alexandre Mattos é o principal responsável pela formação do elenco do Palmeiras desde 2015, ano em que foi contratado. Entusiasmado com a chegada do meio-campista Felipe Melo, ele admite a possibilidade de negociar o centroavante Alecsandro.

Responsável por 14 gols em 62 partidas com a camisa do Palmeiras, Alecsandro perdeu espaço nesta temporada. Recentemente, clubes como Bahia e Coritiba demonstraram interesse em contar com os serviços do centroavante de 36 anos de idade - ele tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2017.

"O Alecsandro está aqui. Enquanto estiver aqui, está focado", afirmou Mattos, em Cochabamba para o jogo contra o Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores. "A partir do momento em que tiver uma definição dele e do estafe, se for uma coisa boa para ele e para o Palmeiras… Se não, vai cumprir o contrato", disse, valorizando o centroavante.

"É um jogador importante, atuando ou não. Nas vezes em que não está atua, passa toda sua experiência. Além de tudo, é um grande amigo. Para sair, tem que ser uma coisa boa para todo o mundo. É assim como ele e com qualquer jogador do Palmeiras", afirmou Mattos.

O diretor de futebol do Palmeiras ainda falou com entusiasmo sobre Felipe Melo, contratado após passar pela Inter de Milão para a temporada de 2017. Um dos protagonistas de recente confusão com o Peñarol, o volante acumula dois gols em 19 partidas pelo clube.

"Depois de 12 anos na Europa, o Felipe chegou como se estivesse no Palmeiras há muito tempo. Foi um acerto enorme", afirmou Mattos. Questionado sobre as polêmicas protagonizadas pelo ex-jogador da Seleção Brasileira, o diretor de futebol tratou de minimizar o tema.

"Pela personalidade forte, ele realmente gera muita polêmica. Se fala uma frase, está na capa dos jornais. Acho que o próprio Felipe está amadurecendo e vai reaprender a lidar com isso no Brasil. A gente sabe que ele é do bem, um baita jogador, baita profissional, uma liderança impressionante. O grupo adora ele", elogiou Mattos.