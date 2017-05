Flu promete postura ofensiva no clássico decisivo contra o Flamengo

O Fluminense segue se preparando para o clássico contra o Flamengo no próximo domingo, às 16h(de Brasília), no Maracanã, pelo segundo confronto da final do Campeonato Carioca. Na visão dos tricolores, que precisam ganhar por dois gols de diferença para erguerem o caneco, é fundamental o time ter uma postura ousada, algo que não foi visto na derrota por 1 a 0 do fim de semana passado.

"O Fluminense vai ter que tomar a iniciativa do jogo, ter uma postura diferente da que vimos na primeira partida contra o Flamengo. Acredito que esse é o primeiro passo para conseguirmos o nosso objetivo no próximo domingo. Não vamos encontrar facilidades, pois temos um adversário qualificado e que conseguiu largar na frente, tendo uma boa vantagem. Mas podemos inverter a situação", disse o zagueiro Henrique.

O lateral-direito Lucas também projetou uma postura ofensiva para o Fluminense em busca do título. "Vamos precisar jogar com muita personalidade, sem permitir que o Flamengo repita a estratégia que deu certo no primeiro confronto. Muito pelo contrário, agora chegou a hora de a nossa equipe pressionar ainda mais, atacar e não permitir que o rival administre o resultado. Uma postura ofensiva, aliada a um estilo de velocidade e movimentação podem fazer o nosso time conquistar o resultado que interessa", disse o defensor.

O volante Wendel lembrou que a ofensividade é a marca do time na temporada. "O Fluminense é um time acostumado a partir para cima, buscar os gols, e foi assim que aconteceu ao longo de toda esta temporada. Por isso que temos esse bom aproveitamento ofensivo e não vejo motivos para mudarmos isso justamente em uma reta final de competição", disse o jogador.

Nesta quarta-feira o elenco trabalhou em tempo integral, mas sem que a presença da imprensa fosse autorizada. Nesta quinta-feira, está previsto um treinamento para o período da tarde, quando Abel Braga deverá começar a definir a escalação.