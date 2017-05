CR7 é homenageado por 400 gols e brinca: "sou deste planeta"

Os três gols marcados por Cristiano Ronaldo no primeiro jogo contra o Atlético de Madrid nesta terça-feira não só deixaram o Real Madrid mais perto da grande decisão da Liga dos Campeões como também foram importantes para uma importante marca do português: os 400 gols marcados com a camisa merengue. Nesta quarta, CR7 recebeu uma camiseta em homenagem ao feito pelas mãos do próprio presidente da equipe, Florentino Pérez.

"Estou muito contente, foi um jogo cheio de emoções. A equipe foi fenomenal e marcar três gols torna a noite especial. Estamos um passo mais perto da final de Cardiff e estamos contentes. Sinto-me muito bem, me preparei para estar bem na fase final do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões", afirmou o camisa 7.

Atacante chegou aos 400 gols marcados com a camisa merengue

Aos 32 anos de idade, Cristiano chegou à impressionante marca em oito anos representando a equipe merengue. O português chegou no Real em 2009 e, desde então, se tornou o maior protagonista do time de Madri, possuindo mais tentos do que partidas (389).

"Por isso digo que com dedicação e trabalho duro, como sempre, as coisas aparecem naturalmente. Estou contente, cheio de sorte e sou deste planeta", acrescentou, em tom de brincadeira, o maior artilheiro em atividade do planeta, já tendo ultrapassado a casa dos 500 gols marcados.

Atual melhor do mundo pela Fifa, Cristiano deu um passo a mais rumo a seu quinto título. "É algo muito especial. Uma quantidade de gols enorme, não esperava. É fruto do trabalho de toda a equipe e dos torcedores. É uma motivação extra jogar com esta camiseta", disse o jogador.

Mesmo depois da sonora vitória sobre seu rival municipal, o gajo ainda não dá a classificação para a final como certa, mas vê seu time muito bem na competição. "Ontem foi mais uma prova de que o time está bem confiante. O domínio dentro de campo demonstra a forma de nossos jogadores. Estamos muito motivados. Temos uma pequena vantagem, estamos mais pertos de Cardiff e oxalá se concretize", completou.