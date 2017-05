Com 2 de Higuaín, Juventus se aproxima de final da Champions

Conhecido por sumir em partidas decisivas, tanto pela Argentina quanto por seus clubes, Gonzalo Higuaín brilhou nesta quarta-feira (3) e deixou a Juventus muito perto de voltar à final da Liga dos Campeões da Europa.

Com a ajuda decisiva de Daniel Alves, o atacante marcou os dois gols na vitória da Velha Senhora sobre o Monaco por 2 a 0 e voltou a balançar as redes no mata-mata da Champions após sete jogos. Mesmo atuando fora de casa, a Juve foi melhor que o time francês durante toda a partida e abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo.

Higuaín, que já havia desperdiçado algumas boas chances, acionou Dani Alves na direita, e o brasileiro devolveu de calcanhar para o argentino, que, da entrada da área, acertou o canto do goleiro Subasic.

Aos 13 do segundo tempo, a parceria se repetiu: o lateral-direito, que jogava de ponta, viu Higuaín na área e cruzou pelo alto; "Pipita" se livrou da marcação e, de carrinho, mandou para a rede. Com isso, o Monaco terá de vencer a Juventus em Turim por pelo menos dois gols de diferença, algo que não acontece desde 2013, se quiser avançar à final.

Em toda a competição, a Velha Senhora foi vazada apenas duas vezes, ambas na fase de grupos e somente uma no Juventus Stadium. O duelo de volta será na próxima terça-feira (9), e o vencedor pegará Real Madrid ou Atlético de Madrid. Os merengues têm uma vantagem de 3 a 0 no confronto.