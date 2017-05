Brasil e Rússia se aproximam de fazer amistoso em 2018

Os últimos detalhes estão em negociação e, em breve, a CBF espera anunciar para o início de 2018 um amistoso entre a Seleção e a equipe anfitriã da próxima Copa do Mundo. O jogo agrada muito aos russos, que apontam o Brasil como um dos favoritos ao título. O confronto poderia até ser realizado em novembro de 2017, numa data-Fifa. No entanto, o mais provável é que fique para o ano que vem.

“A CBF e a comissão técnica gostariam de ter essa experiência prévia e importante de atuar contra a Rússia no país deles. Isso provavelmente se daria em março ou até depois disso. Mas ainda não podemos anunciar o jogo”, comentou o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, durante encontro com a imprensa no final da tarde de terça (2).

Em 2017, o Brasil ainda vai disputar dois jogos em junho: um amistoso com a Austrália, e o que vale a taça ‘Superclássico das Américas’, contra a Argentina. Além disso, terá outras duas partidas não oficiais em novembro, ainda sem adversários definidos. Para completar, pelas eliminatórias sul-americanas, jogará entre 31 de agosto e 10 de outubro contra Equador, Colômbia, Bolívia e Chile.

Para 2018, há mais duas datas liberadas pela Fifa para amistosos em março – um dos jogos vai ser com a Alemanha e o outro, tudo indica, seria a partida contra a Rússia. Se por acaso esse embate não for possível em março, Brasil e Rússia ainda tentariam se enfrentar até maio. A Copa do Mundo começa em 14 de junho.