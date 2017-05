Diego Alves fica fora de treino do Valencia, mas não deve ser desfalque

O goleiro Diego Alves, que no último sábado defendeu um pênalti de Cristiano Ronaldo na derrota para o Real Madrid por 2 a 1, ficou fora do treino do Valencia nesta terça-feira, mas, a princípio, não será problema para o jogo contra o Osasuna, no próximo fim de semana.

O arqueiro se exercitou na academia do clube e, de acordo com os médicos, poderá estar em campo no estádio Mestalla no próximo domingo, em jogo pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol.

O meia Enzo Pérez, por sua vez, realizou parte da sessão de treinos junto com os companheiros, mas depois trabalhou à parte para se recuperar de dores musculares. Já o também meia Mario Suárez, que vinha de problemas físicos, permaneceu com o elenco durante toda a atividade.

Assim, a única ausência do dia foi o zagueiro Abdennour, que continua se recuperando de uma lesão muscular que o fez desfalcar a equipe nas últimas três partidas.