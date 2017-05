C. Ronaldo faz três põe Real Madrid muito perto da final da Champions

Com três gols do craque Cristiano Ronaldo, o Real Madrid derrotou o rival Atlético de Madrid por 3 a 0 e abriu uma grande vantagem na briga por uma vaga na final da Liga dos Campeões da Europa.

O placar foi inaugurado logo aos nove minutos de jogo, quando o português apareceu na pequena área e cabeceou para o gol, aproveitando assistência de Casemiro. Aos 27 da etapa complementar, Ronaldo acertou um belo chute e ampliou o marcador.

Já aos 40, o craque concluiu um contra-ataque mortal e fez o terceiro, levando o Santiago Bernabéu à loucura. Com a vitória, o Real pode perder até por dois gols de diferença no Vicente Calderón, na semana que vem. Se o Atlético fizer 3 a 0, o confronto irá para os pênaltis. Qualquer outro placar com três tentos de vantagem (4 a 1, 5 a 2, etc.) para os colchoneros dará a vaga aos merengues.

Essa é a quarta temporada seguida em que os dois rivais se enfrentam no mata-mata da Liga dos Campeões, sendo que o Real Madrid prevaleceu em todas, incluindo as decisões de 2013/14 e 2015/16 e as quartas de final de 2014/15.