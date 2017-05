Atlético-MG visita Sport Boys com chances de classificação antecipada

O Atlético-MG pode se classificar para as oitavas de final da Taça Libertadores com uma rodada de antecedência, caso derrote o lanterna Sport Boys nesta quarta-feira, na Bolívia, e o Libertad não vença o líder Godoy Cruz no dia seguinte.

Vice-líder do grupo 6, com sete pontos, o Galo precisa vencer para se igualar aos argentinos e se distanciar dos paraguaios, que somam quatro pontos e estarão eliminados caso tropecem nestas circunstâncias.

Outra possibilidade permite que o Atlético-MG se classifique mesmo com um empate, com o qual chegaria a oito pontos. Para isso, o Libertad precisaria perder na quinta-feira, o que aumentaria a diferença entre ambos para quatro pontos, com apenas três em disputa.

Com força máxima disponível para o confronto, a equipe treinada por Roger Machado deve ir a campo com os titulares, sem poupar esforços pela classificação, mesmo com a final do Campeonato Mineiro a ser disputada no domingo.

Após ficar no 0 a 0 com o Cruzeiro no primeiro jogo, basta um empate para o Atlético-MG ser campeão estadual, por ter feito a melhor campanha.

Tanto no Mineiro como na Libertadores, o Galo conta com o bom desempenho do goleiro Victor, que ainda não levou gols desde que voltou a jogar, após ter se recuperado de uma lesão no ombro direito que o afastou dos gramados por quatro meses.

Quase sem esperanças de classificação, com apenas um ponto conquistado, o Sport Boys tentará honrar a torcida local com uma vitória no estádio Ramón Tahuichi Aguilera.

Para o duelo, o técnico paraguaio Pablo Caballero, que assumiu o cargo há seis dias, após a saída do espanhol Xabier Azkargorta, não poderá contar com o colombiano Jherson Córdoba, expulso na derrota de 3 a 1 para o Godoy Cruz quinta-feira passada.

Além da má campanha na Libertadores, o clube está na nona posição do Campeonato Boliviano, que conta com 12 equipes. A expectativa de Caballero é que o time faça "uma boa partida" para agradar os torcedores, aos quais pediu compreensão.

Prováveis escalações:.

Sport Boys: Arias; García, Melean, Candia e Torrico; Galindo, Vaca, Rojas, Messidoro; Ovejero e Castillo. Técnico: Pablo Caballero.

Atlético-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Maicosuel e Marlone; Robinho e Fred. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela), auxiliado pelos compatriotas Carlos Lopez e Elbis Gomez.

Estádio: Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz (Bolívia).