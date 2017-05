Zidane sobre clássico na Liga dos Campeões: "Não somos favoritos"

O Real Madrid fez, nesta segunda-feira, o último treinamento antes da primeira partida contra o Atlético de Madrid, pela semifinal da Liga dos Campeões. Na entrevista coletiva, logo após as atividades, o técnico Zinedine Zidane rechaçou o rótulo de favorito no confronto.

"Não somos favoritos. É uma semifinal e cada equipe tem 50% de chance, como sempre é antes de uma eliminatória. Teremos que dar o máximo para ganhar a partida de amanhã [terça], sem pensar na volta. Precisamos somente pensar no jogo de amanhã", destacou o francês.

Outro ponto tocado pelo treinador foi em relação ao histórico recente entre as duas equipes na Champions League : na edição 2013/14, os merengues empataram nos minutos finais da decisão e levaram o título na prorrogação. Na última, 2015/16, voltaram a vencer o rival local nos pênaltis. Para Zidane, o retrospecto não pesa em nada.

"É uma semifinal, as eliminatórias começam amanhã [terça] e teremos motivação extra. O que já aconteceu, já foi, e não podemos nos beneficiar com isso, apesar de ter sido positivo para nós [as duas conquistas]. Agora é completamente diferente e eles farão de tudo para irem à final", completou.

As equipes de Madri entram em campo nesta terça, às 15h45 (de Brasília), pelo primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. A partida de ida acontece no estádio Santigo Bernabéu, casa do Real Madrid.