Tite vai ao Maracanã e destaca grandeza do clássico Fla-Flu

Não à toa Tite esbanja um perfeito rendimento - no que diz respeito ao resultado das partidas - à frente da Seleção Brasileira: são nove jogos até então e nove vitórias - e a classificação para a Copa da Rússia praticamente garantida. O técnico é estudioso, vidrado por números e busca acompanhar ao máximo o futebol brasileiro. Neste domingo, esteve no Maracanã para assistir ao primeiro Fla-Flu da final do Campeonato Carioca, e falou sobre sua presença no estádio.

"Eu sou daquele grupo que partilha que os campeonatos regionais, em momentos decisivos, em jogos importantes, pela atmosfera, clima, energia, torcida, imprensa, pressão psicológica, responsabilidade por título, grandeza dos clubes, pressionam e formam grandes atletas. Os grandes jogos permitem isso. A grandeza deste jogo potencializa, tem que estar observando", disse, ainda no local, minutos depois da vitória flamenguista.

Mas não é só ele. No papo com os jornalistas, revelou que seu assistente também foi ao estádio, mas em São Paulo, para acompanhar a primeira final entre Ponte Preta e Corinthians, além de garantir que iria acompanhar o noticiário esportivo.

"Eu estou no Rio de Janeiro, o Cléber [Xavier, assistente técnico da Seleção Brasileira] está em São Paulo, estou com 'monitor' em Minas e depois eu vou assistir vocês [imprensa]", completou.