Roger vê jogo "dividido" e fala de Galo com melhores chances

O Atlético-MG teve uma proposta de jogo muito clara no clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão, em confronto válido pela partida de ida das finais do Campeonato Mineiro. O empate, por 0 a 0, foi exaltado pelo técnico Roger Machado. Ele considera importante o resultado, sobretudo, por ter a possibilidade de ter a seu favor o regulamento.

"É para ser comemorado. O primeiro tempo da disputa abriu agora. Garantimos esse direito pela classificação na fase anterior. Inevitavelmente, você entra jogando com o resultado da fase anterior. Empatar fora é um bom resultado. É melhor ganhar, mas o empate foi bom pelo que fizemos na primeira fase", confirmou.

Roger Machado viu dois tempos diferentes no Mineirão. Na primeira etapa, a proposta atleticana era aproveitar os contra-ataques - mesmo jogo proposto pelo Cruzeiro em grande parte dos grandes jogos que faz. Isso, no entanto, não funcionou: o Galo encontrou dificuldades na saída de bola. Na etapa final, o treinador melhorou alguns fundamentos e o Atlético-MG voltou a crescer, tendo, inclusive, as melhores chances do jogo.O treinador atleticano comentou o jogo que viu.

"Gosto de um jogo fazendo gols, mas também de uma defesa sólida. O jogo teve todos os ingredientes de um clássico. Foi um jogo de muita disputa física. No primeiro tempo, o Cruzeiro teve mais a bola, se movimentando bem com seus homens de frente e gerando superioridade pelas laterais por causa da movimentação dos volantes. Mas foram apenas cruzamentos laterais. Quando pegávamos a bola, a gente não conseguia sair de trás. Quando a bola saía de nossos laterais, Marlone e Maicosuel vinham para receber a bola ao invés de subir e infiltrar. Quando fizeram, progredimos no campo. O primeiro tempo foi de domínio do Cruzeiro. No segundo, ajustamos a saída de bola. Voltamos melhor e tivemos as melhores oportunidades. O Cruzeiro teve um domínio territorial maior, mas não teve chances claras como as nossas", finalizou.