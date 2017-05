Palmeiras inicia semana por vaga antecipada e paz antes do Brasileiro

Em preparação para enfrentar o Jorge Wilstermann, o Palmeiras treina na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol. A semana do jogo contra o time boliviano pode garantir a vaga antecipada nas oitavas de final da Copa Libertadores e tranquilidade antes do Campeonato Brasileiro.

O confronto entre Palmeiras e Jorge Wilstermann está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Felix Capriles, em Cochabamba. Líder do Grupo 5 com 10 pontos, o time alviverde precisa apenas de um empate na Bolívia para passar de fase como primeiro colocado.

O volante Felipe Melo, suspenso provisoriamente pela Conmebol pela confusão contra o Peñarol, é desfalque certo e pode ser substituído por Thiago Santos contra o Jorge Wilstermann. Já o capitão Dudu, livre após cumprir um jogo de gancho, está à disposição.

A classificação antecipada na Copa Libertadores, prioridade do Palmeiras na temporada, aliviaria a situação do técnico Eduardo Baptista. Contratado para suceder Cuca após o Campeonato Brasileiro 2016, ele sentiu a pressão aumentar com a queda diante da Ponte Preta na semifinal do Paulista.

O jogo contra o Jorge Wilstermann é o último antes da estreia do Palmeiras na edição de 2017 do Campeonato Brasileiro. Com status de defensor do título nacional, a equipe alviverde enfrenta o Vasco no dia 14 de maio, no Estádio Palestra Itália.

Entre o confronto com o Jorge Wilstermann e o duelo com o Vasco, o Palmeiras terá 10 dias para trabalhar voltado ao Campeonato Brasileiro e fazê-lo com a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores já assegurada é o cenário ideal para Eduardo Baptista.

A delegação palmeirense viaja na manhã de terça-feira para Cochabamba, cidade com 2.570 metros de altitude. À noite, sem a presença da imprensa, o comandante acerta os últimos detalhes para enfrentar o Jorge Wilstermann no Estádio Felix Capriles, sede da partida.