Mano acusa árbitro de aliviar cartões para atleticanos pendurados

O árbitro Dewson Freitas, escolhido para apitar o primeiro jogo das finais do Campeonato Mineiro, não agradou. Na saída do gramado, após o empate por 0 a 0, na tarde deste domingo, no Mineirão, a opinião geral era que seu trabalho não foi bem feito.

Pelo lado do Cruzeiro, o técnico Mano Menezes reclamou - algo que tem se tornado comum para o treinador. De acordo com Mano, a arbitragem deixou a desejar. Ele ainda acusou o árbitro de aliviar cartões para jogadores atleticanos que estavam pendurados.

"A arbitragem foi dolorosa e conduziu situações do jogo o tempo inteiro. Não aplicou cartões amarelos claros, e nós sabemos por que não aplicou, né?! Porque eram jogadores que estavam com dois amarelos e iriam ficar fora no jogo de volta como foi o caso visível do Marcos Rocha", destacou o treinador que falou ainda do caso do zagueiro Gabriel. O jogador parou uma jogada de contra-ataque celeste.

"Deveria ter sido expulso o Gabriel, era um lance claro em direção ao gol. Então contemporizou. Aliás, tivemos também um lance duvidoso de penalidade máxima no primeiro tempo. Se o pessoal do 'Globo.com' não tiver lá, a gente tem e fornece para colocar no compacto dos lances polêmicos. Têm uns lances que a gente não acha no compacto, nós temos para ajudar. Acho que a gente fez boa parte que tínhamos de fazer, mas faltou o gol", finalizou.