Longuine vai renovar com o Santos, mas ficará fora contra o Santa Fe

A pequena novela para a renovação com Rafael Longuine finalmente vai chegar ao fim nos próximos dias. Após longo período de negociações, o meia aceitou a oferta do Santos e vai prolongar o vínculo com o clube por mais três anos. Segundo o presidente Modesto Roma Júnior, o acordo deve ser formalizado até o final da semana. Porém, ele ainda não foi assinado, mesmo com o atual contrato tendo acabado no último domingo.

Apesar da negociação já estar encaminhada, o jogador deve ser desfalque do Peixe contra o Independiente Santa Fe, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Pacaembu, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Isso porque a diretoria acredita que Longuine não assinará a renovação a tempo de estar regularizado para o duelo contra os colombianos.

O principal entrave para o acerto, que se arrastou pelas últimas semanas, foi a questão salarial. O jogador e seus representantes pediram um aumento ao alvinegro, com incremento a cada ano. A diretoria fez uma contraproposta, por um valor mais baixo, que acabou sendo aceita.

Vale lembrar que em janeiro, o meia ficou próximo de ir para o Coritiba. Porém, o próprio jogador optou por permanecer na Vila Belmiro. E na última semana, seus empresários revelaram o interesse de uma equipe que disputa a Major League Soccer, dos Estados Unidos.

A permanência de Longuine também foi um pedido do técnico Dorival Júnior. No Santos desde 2015, quando se destacou no Audax, o meia nunca conseguiu emplacar uma boa sequência de jogos no alvinegro.

Nesta temporada, porém, o meia virou uma espécie de 'talismã' e assumiu o posto de principal substituto de Lucas Lima. Os jogos de principal destaque de Longuine neste ano foram contra São Bernardo, Botafogo-SP e Novorizontino.