Jair projeta time ofensivo e dois retornos contra o Barcelona-EQU

O Botafogo volta a campo pela Copa Libertadores nesta terça-feira, diante do Barcelona-EQU, em jogo que pode ser determinante para a classificação da equipe às oitavas de final da competição. Apesar de saber das virtudes do adversário, o técnico Jair Ventura projetou um time ofensivo para a partida válida pelo Grupo 1 do torneio.

"Não tenho dúvida nenhuma. Já está decidido. Não tem uma matemática exata. De repente até um pouco mais ofensivo, pode ser um trio de ataque (risos). Tem que jogar quem está melhor no momento. A briga é boa e eu falo sempre em meritocracia, não posso fazer diferente disso. Se o cara entra e vai bem, merece a chance de ter sequência", afirmou o treinador.

Além de projetar a postura do time, Jair Ventura confirmou dois retornos para a partida diante do Barcelona-EQU. Após virarem preocupação ao deixar o jogo contra o Sport, pela Copa do Brasil, com dores, o zagueiro Joel Carli e o volante Airton tiveram suas voltas confirmadas pelo treinador. No entanto, a respeito do meia Montillo, o comandante assinalou que a torcida ainda deve esperar.

"Ele está realizando um treinamento especial. Ainda não volta, ficou para o jogo contra o Grêmio (estreia no Brasileirão). Vamos trabalhar com calma, ele vem da China, tem que ter cuidados diferentes. Primeiramente que cada atleta reage de uma maneira aos treinos. Além disso, tem a competitividade do futebol brasileiro e a loucura do calendário. Queremos que ele esteja 100%", revelou.

Mesmo com a ausência de Montillo, que vem sofrendo com uma série de lesões, o Botafogo tem feito um bom papel na temporada e lidera seu grupo na Copa Libertadores. Com isso, a sensação é de confiança para enfrentar o Barcelona-EQU nesta terça-feira. Apesar do time estar em alta, Jair Ventura alertou para os contra-ataques do adversário, buscando evitar surpresas no Estádio Nilton Santos.

"É um time leve, que arma contra-ataques perigosos e vai jogar no nosso erro. Temos sempre que atacar pensando em defender. Jogar de forma inteligente. Eles tiveram dificuldades de propor o jogo no Equador, mas aqui vai ser mais difícil. O que mais me preocupa é o contra-ataque", completou.

A partida desta terça-feira é de extrema importância para o Botafogo. Além de poder consolidar a liderança do Grupo 1 em caso de vitória, a equipe alvinegra pode até garantir a classificação para a próxima fase. Para isto, além de conquistar um triunfo, precisa de uma vitória do Atlético Nacional sobre o Estudiantes, em jogo marcado para o Estádio Atanasio Girardot.