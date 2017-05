Eduardo testa Michel Bastos na lateral e põe Borja na reserva

A segunda-feira de feriado em São Paulo não teve folga para os jogadores do Palmeiras. Em treino nesta manhã, na Academia de Futebol, o técnico Eduardo Baptista esboçou a equipe com quatro mudanças para encarar o Jorge Wilstermann, quarta-feira, pela Copa Libertadores.

As principais novidades no time foram a presença de Michel Bastos como titular na lateral esquerda do Verdão, e Willian ocupando a vaga de centroavante no lugar de Miguel Borja, que foi para o time reserva. O meia-atacante Dudu, que cumpriu suspensão na batalha de Montevidéu, retorna ao time normalmente.

Assim, a escalação de Eduardo Baptista teve Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Michel Bastos; Thiago Santos e Tchê Tchê; Róger Guedes, Guerra e Dudu; Willian. Os veteranos Zé Roberto e Edu Dracena, com uma tendinite e um trauma no joelho, respectivamente, foram ausência na atividade.

Outra baixa no treino foi o volante Felipe Melo. O camisa 30, suspenso preventivamente pela Conmebol por três jogos por conta da confusão contra o Peñarol, foi substituído por Thiago Santos e ficou apenas nas dependências internas da Academia de Futebol.

Assim, os reservas treinaram com Vinicius; Fabiano, um zagueiro da base, Antônio Carlos e Egídio; Raphael Veiga e Hyoran; Erik, Rafael Marques e Keno; Miguel Borja. Em outro campo, Alecsandro e Lucas Taylor correram sob a observação de membros da comissão técnica.

Após o confronto entre titulares e reservas, os suplentes passaram a enfrentar um time das categorias de base do Palmeiras, com Alecsandro e Taylor entrando na equipe. Já os titulares passaram a treinar jogadas de bola parada.

O Palmeiras precisa de apenas um empate nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Jorge Wilstermann, para garantir a primeira colocação do Grupo 5 da Copa Libertadores. O Verdão lidera a chave com dez pontos ganhos, quatro a mais que o rival boliviano. Na sequência, Atlético Tucumán soma três pontos, e Peñarol dois.