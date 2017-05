Derrotado por 3 a 0 em Campinas, Kleina fala em jogar por dignidade

Para finalmente conquistar o primeiro título de sua história, a Ponte Preta precisa vencer o Corinthians por 4 a 0 em plena arena de Itaquera. O técnico Gilson Kleina, ciente da dificuldade da missão, falou em protagonizar uma despedida digna no Campeonato Paulista após a derrota por 3 a 0 em Campinas.

"Nessa semana, vamos trabalhar da mesma maneira, mas é claro que temos que jogar pela dignidade", resumiu. "Devemos manter a intensidade. Não pode abaixar a cabeça. É claro que foi um resultado muito ruim, mas o futebol é jogado", acrescentou o treinador.

O segundo e decisivo encontro entre Ponte Preta e Corinthians está marcado para as 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, na arena de Itaquera. Com a vantagem estabelecida em Campinas, o time paulistano garante o título mesmo em caso de derrota por dois gols de diferença.

"A Ponte Preta tem que fazer um gol de cada vez para ser campeã. Não vamos jogar a toalha de forma alguma. O time precisa acreditar e fortalecer o objetivo. Esses jogadores foram dignos de levar a Ponte até a final. Agora, vão precisar se reerguer", declarou Kleina.

Na esperança de testemunhar o primeiro título da história do clube, a fanática torcida ponte-pretana lotou o Estádio Moisés Lucarelli para apoiar o time diante do Corinthians. No comportamento do público, o técnico Gilson Kleina busca força para não jogar a toalha.

"Ficamos muito tristes por não conseguirmos retribuir. Eles reconheceram o esforço dos atletas cantando até o final. Viram a nossa luta, viram que somos capazes. Então, vamos trabalhar, corrigir e conversar para o segundo jogo", afirmou o comandante ponte-pretano.