Vasco vence jogo-treino contra o Sampaio Corrêa em São Januário

O Vasco pode colocar em prática na tarde deste sábado o que foi trabalhado na primeira semana sem jogos que o clube terá até a estreia no Brasileiro, no dia 14 de maio. O Cruz-Maltino realizou um jogo-treino contra o Sampaio Corrêa-RJ, da segunda divisão do Rio, em São Januário. O time do técnico Milton Mendes venceu por 2 a 1, com gols de Nenê e Yago Pikachu. Fabiano descontou para o adversário.

A equipe teve o desfalque do atacante Luis Fabiano na atividade. O Fabulo realizou um trabalho especial no Caprres junto com Andrezinho e Kelvin.

Milton aprovou o jogo-treino e disse que a movimentação foi boa para fechar a semana se trabalho. Segundo o técnico, foi bom para testar um novo esquema tático treinado, o 3-6-1. Além disso, serviu para os jogadores continuarem com ritmo de jogo.

"Esse jogo-treino serviu para finalizarmos uma semana de trabalho. Fizemos dois dias de treino integral e outro só com avaliações físicas. Colocamos em prática um novo modelo que estamos treinando, que é o 3-6-1. Essa atividade hoje nos ajudou bastante e os jogadores continuaram a se manter em um índice competitivo. Agora é dar um descanso para eles para que possam evoluir na próxima semana", explica Milton.

O jogo-treino durou um pouco mais de 130 minutos e foi dividido em quatros tempos. Nos dois primeiros, Milton Mendes lançou o seguinte time e depois fez algumas alterações: Martin Silva, Gilberto, Rafael Marques, Jomar, Bruno Gallo, Henrique, Jean (Manga), Douglas, Evander (Escudero), Wagner e Nenê (Yago Pikachu).

O treinador aproveitou o trabalho para fazer testes e observar muitos jogadores. Nos últimos dois tempos, o Vasco foi formado por Gabriel Felix, Madson, Julio dos Santos, Jomar (Eder Luis), Guilherme, Marcelo Mattos, Jean (Evander), Yago Pikachu, Escudero, Manga (Ederson) e Thalles participaram das etapas compementares.