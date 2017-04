Tottenham vence clássico contra o Arsenal e mantém luta pelo título

O Tottenham segue lutando pelo título do Campeonato Inglês. Neste domingo, jogando em casa, a equipe venceu o clássico contra o Arsenal por 2 a 0, pela 35ª rodada da competição. Os gols, ambos no segundo tempo, foram de Dele Alli e Harry Kane.

A vitória mantém as esperanças de título por parte dos comandados de Mauricio Pocchetino. A equipe foi a 77 pontos, ainda quatro atrás do líder Chelsea, restando 12 em disputa para as equipes. Os Gunners , por outro lado, param nos 60, ficando cada vez mais longe da disputa por vaga na Liga dos Campeões.

Na próxima rodada, na sexta-feira, os Spurs visitam outro rival londrino, o West Ham. O Arsenal também tem clássico nacional, diante do Manchester United, em casa, no domingo.

O jogo

Desde o princípio, o Tottenham foi melhor em campo. Kane arriscou no primeiro minuto, exigindo defesa de Cech. Aos 5, Alderweireld tentou de cabeça, mas a bola saiu. Depois de algum respiro por parte do Arsenal, a pressão retornou.

Aos 22, Dele Alli perdeu oportunidade clara. Três minutos depois, Son parou no goleiro rival, com Eriksen perdendo no rebote. A única resposta do Arsenal na etapa inicial foi aos 38, quando Ramsey arriscou e Lloris defendeu.

Mesmo com a superioridade e com o grande número de chances, o time de Pocchetino não conseguiu abrir vantagem nos primeiros 45 minutos e, com isso, as equipes foram para o intervalo com o placar de 0 a 0.

O roteiro se manteve parecido no tempo complementar. Só que, desta vez, o Tottenham foi eficiente. Logo aos 10, Eriksen bateu travado, mas o lance sobrou no pé de Dele Alli, que só empurrou para as redes. Para completar, no minuto seguinte, foi marcado pênalti a favor dos mandantes.

O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista derrubou Kane na área. O próprio atacante inglês foi para a cobrança e bateu no canto direito, rasteiro. Cech preferiu ficar no meio do gol e não conseguiu a defesa: 2 a 0.

Batido, o Arsenal ainda viu seu goleiro evitar o terceiro dos mandantes aos 32, com grande defesa em cabeçada de Alderweireld. Depois disso, o que se viu foi o Tottenham administrando a boa vantagem, com os rivais sem reação até o apito final do árbitro.