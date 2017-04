Roma perde clássico para a Lazio e deixa Juventus mais perto do título

A Roma não soube aproveitar o empate da Juventus na 34ª rodada do Campeonato Italiano. Neste domingo, a equipe perdeu o clássico para a Lazio, por 3 a 1, atuando como mandante. Keita, com dois gols, foi o destaque. Basta também fez para o time azul, enquanto De Rossi descontou.

O resultado diminuiu ainda mais as chances de título da equipe de Luciano Spalletti. Com 75 pontos, são nove de desvantagem para a líder Juventus, restando quatro partidas. Os vencedores, por sua vez, chegaram a 67, se isolando no quarto lugar da competição.

Na próxima rodada, a Lazio encara a Sampdoria, atuando em casa. A Roma, por sua vez, busca a recuperação diante do Milan, fora de casa, em mais um duelo contra rival da parte de cima da tabela.

O jogo

A Roma começou pressionando. Aos 2 e aos 8, Dzeko e Salah tentaram finalizações, mas o goleiro Strakosha salvou a Lazio. E, mesmo sofrendo na defesa, foi o time azul que abriu o placar.

Aos 11, Keita recebeu pelo lado direito e, com o espaço dado pela defesa adversária, avançou e chutou rasteiro, superando Szczesny, que ainda tocou na bola, mas não evitou o tento: 1 a 0.

A partida perdeu um pouco da intensidade, mas o fim da etapa inicial foi emocionante. Aos 35, a Lazio quase ampliou, com Parolo, que exigiu boa defesa do arqueiro da Roma. E, quando o jogo caminhava para o intervalo, veio o empate. Em pênalti cometido pelo brasileiro Wallace, De Rossi cobrou e igualou o marcador, aos 45.

No segundo tempo, o enredo foi semelhante ao da etapa inicial. Pressão do time de Luciano Spallleti, mas gol dos rivais. Aos 2, Dzeko parou em Strakosha. Aos 4, o lateral Basta arriscou da entrada da área e marcou: 2 a 1.

Mesmo em vantagem, a Lazio seguiu melhor em campo, ficando perto do terceiro. Aos 14, Keita perdeu boa chance batendo por cima. Depois, já aos 37, foi a vez de o brasileiro Felipe Anderson desperdiçar oportunidade de matar a partida, parando em Szczesny.

De qualquer forma, o terceiro gol veio aos 39. Em rápido contra-ataque, Lulic serviu Keita. Livre, na cara do gol, o senegalês marcou seu segundo tento na partida, definindo o placar final e a vitória da Lazio: 3 a 1.