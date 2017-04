Rio recebe campeonato mundial de skate

O Rio de Janeiro sedia, até domingo (30/4), o maior campeonato mundial de skate da América Latina na Barra da Tijuca. O campeonato, viabilizado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, reúne 224 competidores na disputa. O evento é gratuito.

No torneio masculino, nomes como Kelvin Hoefler, campeão do Supercrown da Street League e pentacampeão mundial pela WCS, e Luan Oliveira, duas vezes campeão da Street League e do Tampa Pro, participam da competição. Ivan Monteiro, atual campeão mundial pela WCS, também está confirmado, além dos veteranos brasileiros Rodil Ferrugem e Carlos de Andrade, ambos bicampeões mundiais pela WCS.

No feminino, além da bicampeã mundial pela WCS e duas vezes medalha de ouro nos X Games, Pâmela Rosa, a disputa terá a presença de grandes nomes: a austríaca Julia Bruckler, atual campeã mundial da WCS; a veterana norte-americana Alexis Sablone, vice-campeã da WCS no ano de 2015.

A competição, que faz parte da etapa do Circuito Mundial de Street 2017, tem oficinas, que ilustram shapes à tipografia; e da produção de vídeos com celulares ao grafiti.