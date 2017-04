Ney Franco elogia Sport e segue acreditando em vaga na final

O Sport acabou derrotado pelo rival Santa Cruz na partida de ida das semifinais da Copa do Nordeste. O revés em casa, por 2 a 1, deixou a situação do Rubro-Negro difícil na busca por um lugar na final. Mesmo assim, o discurso segue otimista.

"A classificação está em aberto, a gente acredita nisso", garantiu o técnico Ney Franco, que analisou a partida feita por seus comandados: "A gente fez um bom jogo, as bolas não entraram. Enfrentamos um adversário bem montado, com marcação forte. Chegou três vezes no nosso gol e fez dois. Clássico é assim".

Sobre a partida de volta, que acontece na próxima quarta-feira, no Arruda, o comandante comentou as necessidades de sua equipe. "Teremos que criar ainda mais oportunidades de gol, ter concentração maior. Começar o jogo em cima. São 90 minutos para resolver essa situação, sem deixar a defesa desprotegida", finalizou.

Entre os atletas, o discurso também é de confiança. "Não tem nada perdido. É clássico e, da mesma forma que eles vieram aqui e venceram, a gente pode chegar lá e reverter", cravou o experiente goleiro Magrão. O capitão Durval segue o discurso do arqueiro.

"Uma pena que não saímos com resultado positivo, mas não acabou aqui. Tem o segundo jogo lá. Vamos descansar e trabalhar para ganhar no Arruda", enfatizou o zagueiro.

O duelo de volta será na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). Com o 2 a 1 da ida, o Santa joga por um empate ou até por derrota por 1 a 0. O Leão da Ilha, por sua vez, avança vencendo por dois gols ou até por um tento de vantagem, a partir de 3 a 2. Novo 2 a 1 leva aos pênaltis.