Jesus comemora gol na volta, mas admite que ainda não está 100% fisicamente

O atacante Gabriel Jesus voltou a brilhar com a camisa do Manchester City. O brasileiro, que foi titular pela primeira vez desde que se lesionou, em fevereiro, evitou a derrota de sua equipe ao empatar o duelo com o Middlesbrough aos 40 do segundo tempo, definindo o placar de 2 a 2.

Após o duelo, o ex-palmeirense comentou sua atuação, se mostrou feliz com o tento marcado, mas também lamentou o tropeço do City, que deixou escapar dois pontos em um jogo em que teve o domínio da posse de bola.

"Estou muito feliz por ter feito o gol, mas triste ao mesmo tempo, porque não conseguimos a vitória hoje", declarou o camisa 33, que também brincou sobre o fato de já ter tido dois gols anulados em pouco tempo na Inglaterra: "Depois que fiz o gol, olhei para o bandeira para garantir que tinha valido".

Jesus também admitiu que ainda não está 100% fisicamente, o que atrapalhou seu rendimento neste domingo. "Eu ainda não estou 100% e até por isso perdi boas chances. Fiquei chateado com isso", lamentou.

Mesmo sem plenas condições, Gabriel mostrou mais uma vez que pode ser a referência do City nos próximos anos. Ele marcou seu quarto gol em seis jogos pelo Campeonato Inglês, sendo que em três destas partidas ele atuou por menos de 15 minutos.

Com o empate fora de casa, os comandados de Pep Guardiola foram a 66 pontos, e seguem em quarto lugar, ainda na zona de classificação à Liga dos Campeões. A classificação para a principal competição europeia se tornou o principal objetivo do clube, que não conquistará títulos na temporada.