Ídolo da Inter de Milão crê que clube tem condições de contratar Messi

A Inter de Milão não vive sua fase mais gloriosa nos últimos anos, com um elenco enfraquecido em relação a temporadas anteriores. Porém, esta situação pode mudar, já que os italianos agora são comandados pelo grupo chinês Suning.

A expectativa é de que o clube receba altos investimentos, e um dos grandes ídolos da história do clube, o ex-atacante Sandro Mazzola, crê que até mesmo os principais nomes do mundo podem acertar com a Inter.

"O grupo (Suning) tem força suficiente para buscar o que eles quiserem, inclusive a contratação de Messi", enfatizou o italiano, em entrevista ao jornal Il Mattino .

A própria diretoria da Internazionale já admitiu o interesse em contratar atletas de peso para voltar a receber a atenção perdida nas últimas temporadas, com o desempenho decadente. Além disso, foi cogitada também a chegada do técnico Antonio Conte, líder do Inglês com o Chelsea.

A possível saída de Messi do Barcelona chegou a ser especulada, com a renovação de contrato do argentino emperrando em determinados momentos. A tendência, porém, é de que os catalães resolvam a situação e mantenham o camisa 10 em campo.

Na atual temporada, o time de Milão ocupa o modesto sétimo lugar, correndo risco de ficar fora das competições europeias. O clube já não disputa a Liga dos Campeões desde 2012, ano em que caiu nas oitavas de final, perdendo para o Olympique de Marselha.