Grêmio faz último treino antes de viajar para o Chile

A manhã deste domingo foi de treino para o elenco gremista no CT Luiz Carvalho. O técnico Renato Portaluppi realizou as últimas atividades em Porto Alegre antes da viagem para o Chile, onde enfrenta o Deportes Iquique, pela Libertadores, na próxima quarta-feira. O treinador comandou um um trabalho tático com toque de bola.

O goleiro Marcelo Grohe apenas realizou atividades de aquecimento, mas não treinou com os demais arqueiros do elenco. Apesar de não ter participado normalmente dos trabalhos, Grohe não preocupa para o jogo de quarta-feira.

O volante Arthur, que sentiu dores no último jogo do Tricolor, trabalhou com bola sem problemas. Já o atacante Beto da Silva teve uma regressão no tratamento e realizou apenas trabalho físico junto do lateral-direito Edílson e do meia Gastón Fernández. O capitão Maicon não apareceu no gramado e ficou na academia. Já o volante Michel pode reforçar a equipe, uma vez que cumpriu suspensão na última rodada do torneio contra o Guaraní-PAR. Além dele, o atacante Fernandinho voltou a treinar e vai ficar a disposição de Renato.

A provável escalação do Grêmio deve ser com Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira; Jailson (Michel), Arthur e Ramiro; Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios.

Na manhã desta segunda-feira, o time embarca em voo fretado para Calama, no Chile. Na tarde, o grupo vai realizar o primeiro treinamento na cidade. O clube gaúcho é líder da chave 8 com 10 pontos. Na quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Deportes Iquique-CHI (terceiro colocado com 6 pontos), às 19h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da chave 8 da Copa Libertadores da América. Um empate contra a equipe chilena garante o Tricolor gaúcho nas oitavas de final do torneio.