Éverton marca e Flamengo bate Fluminense no primeiro jogo da final

Na tarde deste domingo (30), o Flamengo entrou em campo pela primeira partida da grande decisão do Campeonato Carioca de 2017. Diante do Fluminense no Maracanã, o rubro-negro conseguiu construir a vitória ainda na etapa inicial com gol de Éverton, vencendo por 1 a 0 e levando vantagem para o segundo jogo.

Pressionando desde o início, o Flamengo criou oportunidades ofensivas e teve boas chances de abrir o placar. Com velocidade nas laterais, o time exigiu atenção do goleiro adversário. Aos 33 minutos, Éverton foi esperto, não desistiu da jogada e aproveitou o vacilo do zagueiro tricolor para abrir o placar para o Mengão no Maracanã. De canhota, no ângulo, o camisa 22 marcou o gol que daria a vitória ao Rubro-Negro.

A segunda etapa foi de equilíbrio. Enquanto o Flamengo buscava ampliar a vantagem, o Fluminense pressionava a bem postada defesa rubro-negra. As duas equipes tentaram criar finalizações e marcar, mas o placar permaneceu igual e o Flamengo venceu por 1 a 0.

O próximo desafio do Mengão será novamente no Maracanã, na quarta-feira (3), às 21h45, contra a Universidad Católica, pela Libertadores. Já a segunda partida da final do Estadual está marcada para o domingo (7), às 16h, também no estádio Mário Filho.

Com site oficial Flamengo