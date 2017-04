Eduardo Baptista comanda treino tático para pegar Jorge Wilstermann

O elenco palmeirense trabalhou durante a manhã deste domingo. Na Academia de Futebol, o técnico Eduardo Baptista comandou um treinamento tático para o confronto com o Jorge Wilstermann, marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Felix Capriles.

O técnico dividiu o grupo em dois: enquanto atacantes titulares enfrentavam a defesa reserva em um lado do campo, os defensores que devem iniciar a partida na Bolívia encararam os homens de ataque suplentes do outro lado. Em seguida, Eduardo Baptista comandou um coletivo.

O elenco palmeirense volta a trabalhar na manhã desta segunda-feira e em seguida o treinador concede entrevista coletiva, a primeira desde a volta do Uruguai. A viagem para Cochabamba, sede do confronto com o Jorge Wilstermann, está marcada para terça.

O jogo a ser disputado em Cochabamba, cidade com 2.570 metros de altitude, pode marcar a classificação do Palmeiras às oitavas de final da Copa Libertadores. Com 10 pontos ganhos, o time alviverde lidera o Grupo 5 e garante a vaga antecipada na próxima fase com um empate diante do Jorge Wilstermann.

A equipe boliviana, vice líder da chave com seis pontos, também briga pela classificação às oitavas de final. No Palestra Itália, o Palmeiras sofreu para ganhar com um gol do zagueiro Yerry Mina nos acréscimos. O meia Thomaz, um dos principais jogadores do Jorge Wilstermann, foi contratado pelo São Paulo.

Suspenso provisoriamente pela Conmebol em função dos incidentes após o jogo contra o Peñarol, o volante Felipe Melo é desfalque certo e pode ser substituído por Thiago Santos. Já o atacante Dudu, dono da tarja de capitão, volta ao time após cumprir um jogo de gancho.