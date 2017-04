'É fantástico', diz Bottas após vencer sua 1ª corrida na F1

Este 30 de abril ficará na memória do finlandês Valtteri Bottas como o dia em que ele conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. O piloto da Mercedes, que saiu da terceira posição do grid, conquistou o lugar mais alto do pódio após uma largada perfeita neste domingo.

"É fantástico. É a minha primeira vitória. Obrigado a Mercedes que me deu essa oportunidade. Foi um início de campeonato complicado e precisamos lutar até o fim com a Ferrari hoje. Não podemos pensar que sempre faremos dobradinhas. Aqui não é muito ruim sair da primeira fila e graças à tração consegui pegar a parte interior da curva", disse Bottas na entrevista no pódio.

O finlandês se referia à boa largada, onde ultrapassou as Ferraris de Sebastian Vettel, que terminou em segundo, e de Kimi Raikkonen, que ficou em terceiro. O companheiro de Bottas, Lewis Hamilton, terminou na quarta colocação.

"Parabéns ao Bottas porque hoje foi seu dia. Eu até larguei bem, mas ele teve mais impulso e mais tração e venceu a corrida ali. Depois fez uma corrida incrível e não cometeu erros", disse Vettel.

Com os resultados desse domingo, Vettel manteve a liderança no Mundial de Pilotos, com 86 pontos. Hamilton vem na vice-liderança com 73 e Bottas chegou aos 63. Raikkonen está em quarto com 49.