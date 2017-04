Detentor de recordes, alpinista Ueli Steck morre no Everest

O alpinista suíço Ueli Steck, 40 anos, morreu neste domingo (30) após uma queda de mais de mil metros no Everest, informam membros da sua equipe de apoio.

Steck era detentor de inúmeros recordes no alpinismo "speed climbing", sendo o mais rápido em diversas travessias.

Atualmente, ele estava se preparando para duas ações ambiciosas: no Everest e no Lhotse.

Segundo os organizadores da expedição, Steck caiu no campo 1 do monte Nupse e seu corpo foi resgatado e levado para Lukla, onde há o único aeroporto da região. A família do alpinista informou que as circunstâncias da morte ainda não estão claras.

"A família está enormemente triste e pede que a mídia se abstenha de especular sua morte, por respeito e consideração por Ueli. Quando formos informados sobre os fatos da morte de Ueli Steck, a mídia será informada", publicaram em comunicado.