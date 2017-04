Chelsea e Tottenham vencem e dão continuidade à briga pelo título do Inglês

Apesar da vitória do líder Chelsea por 3 a 0 sobre o Everton, a briga pelo título do Campeonato Inglês continuou apertada neste domingo, após o Tottenham derrotar o Arsenal por 2 a 0 e manter em quatro pontos a diferença entre os dois primeiros colocados.

A equipe treinada por Antonio Conte disputou uma partida que tinha tudo para ser complicada com uma atuação imponente, premiada com gols de Pedro, Cahill e Willian.

Essa vitória obrigava o Tottenham a não falhar contra o Arsenal, e os 'Spurs' não decepcionaram. Dele Alli e Harry Kane balançaram as redes adversárias no segundo tempo e garantiram que a equipe terminará acima dos 'Gunners' na tabela pela primeira vez nas últimas 22 temporadas.

Com este triunfo, o Tottenham chegou aos 77 pontos, atrás apenas do Chelsea, que ocupa a liderança isolada, com 81, a três rodadas para o término da competição.

A 35ª rodada será concluída na segunda-feira, com o duelo entre Watford e Liverpool, terceiro colocado por causa do número de gols marcados em comparação com o Manchester City, que chegou aos 66 pontos com o empate em 2 a 2 com o Middlesbrough neste domingo.

É possível dizer que o City perdeu a chance de subir na tabela devido ao resultado, mas a realidade é que a equipe se salvou de uma derrota. Com o placar desfavorável em 2 a 1 até os 40 minutos do segundo tempo, Gabriel Jesus marcou de cabeça o gol salvador da equipe treinada por Josep Guardiola.

Outro que poderia ter dado um salto na tabela neste domingo é o Manchester United, que não conseguiu segurar a vantagem proporcionada pelo gol de Rooney e permitiu que Sigurdsson empatasse a partida em 1 a 1 para o Swansea. Com o empate, os 'Diabos Vermelhos' vão aos 65 pontos e permanecem na quinta posição.

Resultados da 35ª rodada do Campeonato Inglês:.

Sábado.

Southampton 0 - Hull City 0.

Stoke 0 - West Ham 0.

Sunderland 0 - Bournemouth 1.

West Bromwich 0 - Leicester 1.

Crystal Palace 0 - Burnley 2.

Domingo.

Manchester United 1 - Swansea 1.

Everton 0 - Chelsea 3.

Middlesbrough 2 - Manchester City 2.

Tottenham 2 - Arsenal 0.

Segunda-feira.

Watford x Liverpool.