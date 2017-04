Botafogo faz campanha e convoca torcida para lotar o Engenhão na Libertadores

As redes sociais do Botafogo foram tomadas, nos últimos dias, com a hashtag #Bota40mil. E isso faz parte da campanha do Glorioso para ter quebra de recorde no Nilton Santos nesta terça-feira, contra o Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores. Por enquanto, 23 mil ingressos foram comercializados, com o Setor Norte e Leste Inferior já estando esgotado pela torcida botafoguense.

E foi pensando em ter a atmosfera perfeita dentro da sua casa que o Glorioso conseguiu a liberação do Setor Sul para sua torcida nesse confronto que pode classificar a equipe para as oitavas de final do torneio continental. A torcida do Barcelona ficará nos camarotes do Setor Leste. E, assim, a carga total fica de 44.661 para o confronto decisivo. O maior público do ano, no estádio, foi contra o Colo-Colo, quando 38.357 alvinegros comparecerem ao Nilton Santos.

Agora, a expectativa é de ultrapassar essa marca. Na campanha para engajar a torcida pelo recorde, os jogadores do Botafogo tem mandado o recado. Roger e João Paulo foram os encarregados pela convocação nos últimos dias:

"Vamos fazer história na terça. Nós dentro de campo e vocês na arquibancada. 40 mil na terça-feira. Contamos com o apoio de vocês", disse Roger, que depois foi seguido por João Paulo no recado para os botafoguenses nas redes sociais.

"Vamos colocar 40 mil no Nilton Santos nesta terça-feira para fazer história. Contamos com a ajuda de vocês para conseguir a vitória e classificação", disse João Paulo, titular no meio-campo do Glorioso nos últimos jogos da equipe.

VENDAS DE INGRESSOS:

Leste Inferior: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia) - BOTAFOGO - ESGOTADO

Leste Superior: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia) - BOTAFOGO

Oeste Inferior: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia) - BOTAFOGO

Oeste Superior: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia) - BOTAFOGO

Norte: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) - BOTAFOGO - ESGOTADO

Sul: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) - BOTAFOGO

- POSTOS DE VENDA

General Severiano - Avenida Venceslau Brás, 72 - Botafogo

Caio Martins - Av. Presidente Backer, s/nº - Niterói

Estádio Nilton Santos - Rua das Oficinas Setor Norte - Engenho de Dentro

Loja South - Av. Abílio Augusto Távora, nº 1.111 - Nova Iguaçu Shopping

Loja South - Av. Ayrton Senna. nº 3.000 - Via Parque Barra da Tijuca

Terça (02/05) - 10h às 22h30

Estádio Nilton Santos - Rua das Oficinas Setor Norte - Engenho de Dentro