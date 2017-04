Zé Ricardo foca nas bolas paradas em último treino antes da final

O Flamengo encerrou, neste sábado, os preparativos para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca contra o Fluminense, que acontece no domingo, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã. Em treinamento no Centro de Treinamento George Helal, o técnico Zé Ricardo deu atenção especial às bolas paradas, principalmente as defensivas, que tem sido um problema para o time.

As atividades no CT rubro-negro ocorreram na manhã deste sábado e foram fechadas ao trabalho da imprensa. Zé Ricardo comandou um treino tático e esboçou a escalação para o clássico, mas, como de praxe, só divulgará a formação instantes antes de a bola rolar no Maracanã.

A tendência é que o treinador flamenguista utilize os mesmos atletas que atuaram na derrota para o Atlético-PR, na última quarta-feira, pela Copa Libertadores. A novidade pode ser a escalação de Everton, que se recuperou de uma entorse no tornozelo direito e treinou normalmente. Caso o camisa 22 seja realmente titular diante do Fluminense quem deve sair do time é Renê, com Trauco retornando à lateral esquerda.

Dessa forma, a escalação do Rubro-Negro com Everton no time seria formada por Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Rômulo e Willian Arão; Gabriel Everton e Guerrero. Mesmo recuperado da lesão, o mais provável é que Everton fique como opção no banco de reservas e o Flamengo vá a campo com Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Rômulo, Willian Arão e Trauco; Gabriel e Guerrero.

Após o treino tático no Campo 5 do CT George Helal, o grupo foi dividido em duas partes. Uma delas fez um coletivo em campo reduzido enquanto a outra praticou cobranças de falta. O elenco do Flamengo permanecerá concentrado no Ninho do Urubu até o momento de seguir para o Maracanã.