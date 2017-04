Torcida do Atlético-MG protesta e pede melhor futebol aos atletas

A torcida do Atlético-MG não está contente com o desempenho da equipe na temporada, apesar de o Galo estar na final do Campeonato Mineiro, além de estar na zona de classificação às oitavas de final da Libertadores. Neste sábado, houve protesto em frente ao centro de treinamento do clube, a Cidade do Galo.

Os fãs que compareceram ao local, onde Roger Machado comanda o último trabalho antes da partida de ida da final do Estadual, diante do rival Cruzeiro, pediram melhor futebol à equipe, que não encanta neste início de ano.

Entre os problemas do Galo, está justamente a sequência de resultados ruins contra a Raposa. Em dois clássicos, pelo Mineiro e pela Primeira Liga, foram dois triunfos do time azul e branco. A derrota para o Libertad por 1 a 0, fora de casa, na Libertadores, também foi motivo de críticas, pela atuação ruim.

Na última semana, antes da partida de volta da semifinal, contra a URT, em duelo que confirmou o Atlético-MG na final do Estadual, a torcida já havia ido à Cidade do Galo para se manifestar, pedindo melhor futebol por parte do time.

Os comandados de Roger Machado entram em campo às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Mineirão, para o terceiro clássico contra o Cruzeiro em 2017, na partida de ida da grande final do Estadual. Os alvinegros são os atuais vice-campeões da competição.